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محافظات

حقيقة وعد المحافظ لجماهير الإسماعيلي بحضور مباراة الرجاء البيضاوي المغربي

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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انجي هيبة
نفت إدارة الإعلام والصحافة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، صحة ما تردد مساء أمس، السبت، على صفحات التواصل الاجتماعى حول إشاعة خبر تصريح للواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأنه وعد الجماهير بالسماح بدخول الاستاد الإسماعيلى وحضور مباراة اليوم، الأحد، أمام الرجاء البيضاوى المغربى.

وأوضحت إدارة الإعلام في بيان لها اليوم، أنه أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية بعد منتصف ليلة أمس، التقى بمجموعة من الشباب بشارع عرابى واستمع إلى مطلبهم بالسماح بزيادة أعداد المشجعين والجماهير فى مباراة اليوم.

ووعد المحافظ بدراسة مدى إمكانية تلبية مطلبهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ولم يعد بالسماح بفتح المجال لحضور الجماهير على المطلق، وأنه لن يسمح بدخول المباراة بدون تذاكر.
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