وزير الطاقة يزف بشرى سارة للسعوديين.. تعرف عليها

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "قريبًا ستكون المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ المملكة".





وأضاف و زير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.





وتابع وزير الطاقة السعودي: أن استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة".



