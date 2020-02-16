وزير الطاقة يزف بشرى سارة للسعوديين.. تعرف عليها

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "قريبًا ستكون المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ المملكة".
وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.
وتابع وزير الطاقة السعودي: أن استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة".
كما عبر عن أمنياته وآماله، بأن تتمكن حكومة خادم الحرمين الشريفين من إدخال طاقة الرياح إلى البلاد حيث قال: ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.