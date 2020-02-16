AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الطاقة يزف بشرى سارة للسعوديين.. تعرف عليها

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:32 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
Advertisements
محمود نوفل
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "قريبًا ستكون المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ المملكة".

وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

وتابع وزير الطاقة السعودي: أن استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة".

كما عبر عن أمنياته وآماله، بأن تتمكن حكومة خادم الحرمين الشريفين من إدخال طاقة الرياح إلى البلاد حيث قال: ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجلسة التعاون في قطاع الطاقة.. فرص وتحديات ومشروعات جديدة.. الملا: إعلان منتدى شرق المتوسط للغاز منظمة دولية أوائل 2020

بحثا عن شراكة جديدة.. فرنسا تعلن مشاركة قوية في مؤتمر مصر الرابع للبترول

ترشيحاتنا

احذر.. هذا الشخص مصاب بـ فيروس كورونا

انتظمت في الصلاة متأخرا.. فكيف أكفر عما فاتني.. الإفتاء تجيب

بعد خلع ملابسه في محاضرة.. رأي الطب النفسي في واقعة دكتور جامعة المنصورة

عزيز الشافعي في حوار لـ صدى البلد: نادي الزمالك الأحق بـ لقب زعامة أفريقيا.. وهذا رأيي في احتفال عمرو دياب ودينا الشربيني بعيد الحب بأغنية زي مانتي.. وتجمعني كيميا بـ رامي صبري

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

12 تصريحا لـ عمرو دياب بعد ألبومه الجديد سهران: قربت من جمهوري ودينا الشربيني أحلى هدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور