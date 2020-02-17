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أخبار البلد

أحد متدربى قادة المستقبل بالشرقية: أتمنى عمل برامج تدريبية بالوحدات القروية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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ايمان البكش
قالت لمياء بركات، مسئول بالعلاقات العامة والاعلام بمحافظة الشرقية ، احد متدربى قادة المستقبل،ومن حملة الماجستير،ان اختبارات الدولة واختيار المتدربين تتم بكل نزاهه وشفافية ،مؤكدا ان الاختبارات ليست سهلة وصعبة  وغير متوقعه لنا.

واكدت  بركات، خلال حوارها مع "صدى البلد"، ان الدورة غيرت افكاري بعد حصولى عليها ، وان الدورة جعلتنى اعيد ترتيب اوراقى واعيد ترتيب اولوياتى وما احتاجه من مهارات لكى اكون قيادة ناجحة ، موضحة ان الكورس مكثف للغاية والمحتوى غير متوقعة والمحاضرات ممكن ان تكون 6 ساعات متواصلة ويتم توصيل المعلومة بشكل شيق ومبسط .

وتابعت : الوقت يمر الى الواحدة صباحا في الدورة دون ان نشعر ونستمتع بالمحتوى والمشروعات التى نختارها للانتقال للمرحلة الثانية ،كل فريق يضم 5 متدربين يختارون مشروع  الية لتطوير المشاركة بين الادارة المحلية والمجتمع المدنى والمواطن ،وذلك لتعزيز الجهود وجعل المواطن مشارك بالرؤيا وليس متلقى للخدمة فقط.

واضافت : "انا اتمنى ان يتم عمل برامج تدريبية في الوحدات المحلية القروية وعمل ادرات محلية ونحن لدينا نماذج محلية رائعة تحتاج الى توجية وتدريب لاحداث طفرة في الاداء.


وقد نظمت وزارة التنمية المحلية الدورة التدريبية لقادة المستقبل لنحو 81 متدربًا بمركز التنمية المحلية بسقارة ، واستمرت لمدة 3 أسابيع ومن  المقررة أن  يتأهل  الفائزين في الدورة الاولى الى  الجزء الثانى من الدورة ، والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.

وتم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، حيث تم اختيار المرشحين من المحافظات إضافة الى 3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9  أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT.

كما أنه تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن على 45 عاما واجتياز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس من العام الماضى للقبول بالدورة وألا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.


واكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورات وتكريم أوائل الدورة بالسفر الى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية بها وذلك لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الإدارة المحلية وذلك لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق  وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة والمجتمع المحيط بهم و بجهة عملهم.
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