من هو الإنسان الكامل؟.. المفتى السابق يجيب.. فيديو

من هو الإنسان الكامل؟.. سؤال يتردد على أذهنة البعض، وأجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عبر لقائه الأسبوعي في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc».
وقال الدكتور علي جمعة، في إجابته عن سؤال: «من هو الإنسان الكامل؟» إن الإنسان الكامل هو الذي صار على طاعة الله - سبحانه وتعالى- وداوم عليها؛ فلم يرتكب خطئًا يجعله من العاصين.
ونبه «جمعة» في إجابته إلى أن الأنبياء وحدهم المعصومين من الخطأ، مبينًا أن هذا يكون لهم قبل نزول الوحي، وعندما يأتيهم الوحي يكونون في مرتبة تجمع بين الغيب والشهادة؛ فيحصل لهم الكمال.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن القضية ليست إنسان كامل أو رباني بل هو ترتقي من درجة الكامل إلى درجة الربانية، مشيرًا: المؤمن الحق يسعى دائمًا إلى هذا.
وأضاف المفتى السابق أن التدرج من الكمال إلى الربانية يساعد على توضيح المفاهيم على من يقرأ القرآن ويحاول تدبر معانيه، مختتمًا: النبي – صلى الله عليه وسلم- كان على مرتبة الكمال ونقله الله – عز وجل- إلى الربانية، ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى-: «ووجدك ضالًا فهدى»، ( سورة الضحى، الآية 7).