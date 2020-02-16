من هو الإنسان الكامل؟.. المفتى السابق يجيب.. فيديو

من هو الإنسان الكامل؟.. سؤال يتردد على أذهنة البعض، وأجاب عنه الدكتور على جمعة ، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عبر لقائه الأسبوعي في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc».

وقال الدكتور علي جمعة، في إجابته عن سؤال: «من هو الإنسان الكامل؟» إن الإنسان الكامل هو الذي صار على طاعة الله - سبحانه وتعالى- وداوم عليها؛ فلم يرتكب خطئًا يجعله من العاصين.





ونبه «جمعة» في إجابته إلى أن الأنبياء وحدهم المعصومين من الخطأ، مبينًا أن هذا يكون لهم قبل نزول الوحي، و عندما يأتيهم الوحي يكونون في مرتبة تجمع بين الغيب والشهادة؛ فيحصل لهم الكمال.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن القضية ليست إنسان كامل أو رباني بل هو ترتقي من درجة الكامل إلى درجة الربانية، مشيرًا: المؤمن الحق يسعى دائمًا إلى هذا.



