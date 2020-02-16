أهالى فارسكور يشكون من عدم إنارة كوبري فارسكور العلوى

يقول سعد جبريل أحد الأهالى، إنه يعمل بأحد المعارض بمدينة كفرسعد ويضطر أن يعبر كوبري فارسكور الواصل بين مدينة فارسكور وتفتيش كفرسعد ولكن لا يوجد إنارة بطول الكوبري.





مشيرا إلى أن الكوبري خال تماما من وجود أى إنارة به مما يزيد من وقوع الحوادث خاصة الناتجة عن اصطدام السيارات وبعضها البعض أو حوادث انقلاب التكاتك والدراجات النارية.





وأضاف محمد الحميدى، أن هناك الكثير من أعمدة الإنارة بطول الكوبري ولكنها معطلة ولا يوجد بها لمبات إنارة مما يتيح الفرصة للخارجين على القانون باستغلال عدم وجود إنارة بإيقاف السيارات والتكاتك وذلك بغرض السرقة.





وطالب الأهالى التنفيذين بالمحافظة ومديرية الطرق بإنارة الكوبري حفاظا على الأرواح.