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حوادث

التفت حولها كلاب ضالة.. العثور على طفلة حديثة الولادة داخل شنطة بلاستيك بأوسيم

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:36 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي

تجري نيابة أوسيم تحقيقات موسعة في العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة بمنطقة زراعية.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أنه أثناء سير أحد الأهالي بالقرب من منطقة زراعية لاحظ التفاف عدد من الكلاب الضالة حول "شنطة" بلاستيك سوداء اللون وبالاقتراب منها فوجيء بوجود طفلة حديثة الولادة بداخلها، حمل الطفلة وتوجه بها إلي قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة ونقلها إلي المستشفي وتبين من توقيع الكشف الطبي عليها أن عمرها يومين وحالتها الصحية جيدة ولم تتعرض لأي آثار نهش من الكلاب الضالة وتم إيداعها حضانة المستشفي.

وأخطرت النيابة العامة خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتحديد دار رعاية لإيداع الطفلة به بعد خروجها من حضانة المستشفي وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وهوية ملقي الطفلة بالشارع ومراجعة مستشفيات ومراكز النساء والتوليد للتعرف علي حالات الأطفال التي وضعتها سيدات في توقيت مقارب لعمر الطفلة.

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