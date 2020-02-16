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أخبار العالم

البشير أمام النيابة السودانية قبل تسليمه إلى الجنائية الدولية

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:25 م
الرئيس السوداني المعزول
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
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رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام سودانية عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال محمد الفاتح محامي البشير إن الرئيس المعزول سيمثل اليوم أمام النيابة، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غربي السودان​​​.

وفي دارفور سادت حالة من الفرح بين السكان بعد إعلان الحكومة الانتقالية السودانية موافقتها على تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم حرب في الإقليم.

ويعتبر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد المطالب الرئيسية لسكان الإقليم الذين تسعى السلطات الانتقالية الحالية للتوصل إلى سلام معهم.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
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