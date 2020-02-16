البشير أمام النيابة السودانية قبل تسليمه إلى الجنائية الدولية

كشفت وسائل إعلام سودانية عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول الاتهامات المنسوبة إليه.





وقال محمد الفاتح محامي البشير إن الرئيس المعزول سيمثل اليوم أمام النيابة، للإدلاء بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غربي السودان​​​.





وفي دارفور سادت حالة من الفرح بين السكان بعد إعلان الحكومة الانتقالية السودانية موافقتها على تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم حرب في الإقليم.





ويعتبر تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد المطالب الرئيسية لسكان الإقليم الذين تسعى السلطات الانتقالية الحالية للتوصل إلى سلام معهم.



