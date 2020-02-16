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محافظات

محافظ بني سويف يزور مستشفى الرمد لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى الرمد بمدينة بني سويف،لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليها، وذلك عقب انتهائه من إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي بدأت اليوم بالمحافظة وتستمر حتى الأربعاء المقبل،حيث ترجل المحافظ  وصولا لمستشفى الرمد،ورافقه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

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وتفقد المحافظ منظومة الخدمة الصحية والعلاجية بالمستشفى،متابعًا أداء المنظومة بالعيادات الخارجية وأقسام المستشفى المتنوعة، بالإضافة إلى متابعته لنسبة الحضور والتردد على المستشفى، و التزام الأطباء والطاقم الطبي بالتواجد لأداء الخدمة المقدمة.


كما أكد المحافظ على أهمية استمرار العاملين بالمستشفى في أداء دورهم بروح الفريق الواحد والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في واحدة من المستشفيات النوعية بالمحافظة والمتميزة في هذا المجال، فضلاً عن أهمية رفع مستوى أداء الأطباء وأطقم التمريض باستمرار وانتهاج الأساليب الطبية الحديثة في التشخيص والعلاج.

محافظ بني سويف يزور مستشفى الرمد لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
محافظ بني سويف يزور مستشفى الرمد لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
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