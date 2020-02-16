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برلمان

رئيس إفريقية النواب: القيادة السياسية لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو القارة السمراء

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:00 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر افريقيا. 

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقية بحضور أحمد طه مساعد وزير الصناعة والتجارة وممثلي الاتحاد العام للصناعات ان مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الافريقية على اعتبارات جغرافية سواء كتلة دول حوض النيل او دول الجوار أو غيرها ولكن الان نتعامل مع القارة الإفريقية ككتلة واحدة باعتبارات التنمية الشاملة للقارة سواء في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة او مجالات تنموية مثل رعاية المراة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وخلق فرص عمل للشباب الافريقي والذي يصل لـ 70 بالمائة من تعداد سكان القارة ويبلغ عدد الشباب 800 مليون نسمة. 

وطالب رضوان بالعمل علي تعظيم الاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الافريقية وعدم اختزال هذا الأمر في وزارة او مؤسسة ولكن يجب ان يكون هناك مظلة تعمل من خلالها كافة مؤسسات ووزارت الدولة المختلفة لدعم توجه مصر افريقيا خاصة في ظل مشروعات عملاقة وتنمية حقيقية ستتم في القارة الإفريقية بداية من شبكة الطرق التي تربط القاهرة بكيب توان بجنوب افريقيا وطريق الملاحة النهرية من الاسكندرية للبحيرات الإفريقية وخاصة بحيرة فكتوريا.
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