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أخبار البلد

السفارة الإسرائيلية في اليابان تعلن إصابة ثلاثة إسرائيليين على السفينة «دايموند برنسيس» بفيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السفارة الإسرائيلية في طوكيو انه تم اكتشاف حالات محتملة للإصابة بفيروس كورونا لدى ثلاثة إسرائيليين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي.

وقالت السفارة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إن حالة المصابين متوسطة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات في القريب العاجل.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها وغادرها في هونج كونج، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، وتأكدت إصابة 285 منهم بفيروس كورونا حتى الآن.

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