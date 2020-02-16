ملعب العاصمة الرواندية يدخل ترشيحات استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

زار الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " كيجالى العاصمة الرواندية من أجل معاينة ملعب العاصمة لاستضافة نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ودخل ملعب كيجالى الرواندي ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة الحدث الإفريقي الكبير خلال الموسم الكروى الجارى مع ملاعب استاد محمد الخامس المغربي بجانب عدة ملاعب من دولة جنوب إفريقيا.





وتوجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومستشاره الكاميرون صامويل إيتو، لزيارة ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالى والذى يتسع لـ30 ألف متفرج، لبحث امكانية إقامة المباراة النهائية.



وكانت قرعة دور الـ 8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع كلا من الأهلى فى مواجهة صن داونز والزمالك مع الترجي التونسي ومازيمبي والرجاء المغربي ، الوداد المغربي والنجم الساحلى.



