ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4552 طن فوسفات و 4145 طن رمل و 2000 طن زيت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9547 طن خشب و 960 طن حديد و 6416 طن ذرة و 7400 طن قمح

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 602 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1592 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71219 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 98651 طنا، وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2731 طن قمح، في حين غادر عدد 726 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40823 من البضائع العامة منها عدد 180 سيارة نقل محملة بـ 9491 طن قمح.