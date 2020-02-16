وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول تقييم البرامج الجديدة بالجامعات

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام عبد الخالق المدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول قيام فريق من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بزيارات؛ للمتابعة والتقييم وتقديم الدعم الفني لحوالي 50 برنامجًا خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2020، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنوع مخرجات التعليم العالي بالتوسع في إنشاء البرامج الجديدة التي تتميز بتنوع تخصصاتها لتلبية احتياجات سوق العمل.





وأكد د. هشام عبدالخالق أن الهدف من هذه الزيارات هو تحديد نقاط القوة والضعف والمعوقات التي تواجه هذه البرامج، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات لاستمرار عملية التطوير لمخرجات هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل التي من أجلها تمت الموافقة علي بدء الدراسة بها.





وأشار التقرير إلى أن الزيارات ستشمل العديد من الكليات التى بها برامج جديدة مفعلة، ومنها: كليات الآداب، والحقوق، والهندسة، والعلوم، بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكليات الحاسبات، والطب البيطرى، والحقوق، والتجارة، بجامعة بنها، وكلية التربية بجامعة السادات، وكذلك كليات هندسة البترول، والثروة السمكية، والعلوم، بجامعة السويس، وكلية الآداب بجامعة سوهاج، وكلية العلوم بجامعتي عين شمس والمنصورة، وكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف.



