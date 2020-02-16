برلمانى: نأمل أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إننا نستهدف أن يكون لدينا مستوى إنتاج عالى ينافس فى التصدير بالأسواق العالمية، خاصة وأن سوق المنسوجات عليه طلب كبير جدا.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق أول مسابقة لإنتاج أول قميص من القطن المصري بجودة عالية أمر جيد جدا، ونتمنى أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب لا يكون مبالغ فيه.





وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن حجم تصدير الملابس إلى الخارج كبير جدا، ولو استطاعت مصر أن تأخذ لنفسها حصة فيه فإنه سيكون أمرا جيدا جدا.