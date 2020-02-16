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برلمان

برلمانى: نأمل أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:30 م
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إننا نستهدف أن يكون لدينا مستوى إنتاج عالى ينافس فى التصدير بالأسواق العالمية، خاصة وأن سوق المنسوجات عليه طلب كبير جدا.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق أول مسابقة لإنتاج أول قميص من القطن المصري بجودة عالية أمر جيد جدا، ونتمنى أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب لا يكون مبالغ فيه.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن حجم تصدير الملابس إلى الخارج كبير جدا، ولو استطاعت مصر أن تأخذ لنفسها حصة فيه فإنه سيكون أمرا جيدا جدا.

وكان قد قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي حول الغزل والنسيج استمر إلى ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامجا يبدأ من تجارة الأقطان. 

وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة إلى المنافسة لإنتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.

وأوضح  وزير قطاع الأعمال، أننا نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة للصناعة المصرية للملابس.

وأشار «هشام توفيق» إلى أنه يجرى مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.

ولفت إلى أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار.
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