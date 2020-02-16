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ثقافة

«التهديدات المحتملة لحروب الجيل الرابع» ندوة عن المخاطر التي تواجه المجتمع بمكتبة مصر الجديدة

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنطلق  في الحادية عشرة من صباح بعد غد الثلاثاء (18 نوفمبر)، فعاليات ندوة «الجيل الرابع من الحروب» و بمكتبة مصر الجديدة، والتى يحاضر فيها د.نبيل حلمى  أستاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الأسبق، وتتناول المخاطر التي تواجه المجتمع والتي تهم الأمن القومي المصري وترسخ مفهوم الدولة الوطنية.

الندوة تأتى في باكورة عدد من الندوات التى تنظمها كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "  تحت رعاية د . عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، و د. محمد جمال عيسي  عميد الكلية  وتحت أشراف د. سامح التهامي وكيل الكلية لشئون البيئة ، ضمن فعاليات مهرجان البيئة  السابع عشر تحت شعار "حياة كريمة لكل مواطن".

قال د.نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى ان الندوة تأتى انطلاقًا بأهمية إلقاء الضوء على كل المفاهيم والأساليب الجديدة للصراعات والحروب، في إطار مفهوم «الجيل الرابع من الحروب»، ما يعني تجاوز المفهوم العسكري الضيق للحروب إلى المفهوم الواسع، حيث تُستخدم في هذه الحروب "القوى الناعمة الى جانب قوى السلاح".

موضحًا أن الندوة تتناول فى عدد من المحاور ما تتعلق بـ«الجيل الرابع من الحروب»، في مقدمتها «حروب الجيل الرابع والوجه المتغير للحرب»، و«الاعتبارات الاستراتيجية لحروب الجيل الرابع»، و«التهديدات المحتملة لحروب الجيل الرابع»، و«مسارات الجيل الرابع من الحروب ومستقبلها.
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