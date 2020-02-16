شاهد.. اشتباكات عنيفة باحتجاجات الطلاب الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية





وأوضحت روسيا اليوم أن العشرات من الطلاب في جامعة "أمير كبير" تجمعوا وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، للاحتجاج والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في 21 فبراير الجاري.



وردد الطلاب هتافات "الشعب غارق في الفقر وهؤلاء يفكرون في جمع الأصوات"، و"لا للتصويت، نعم لمقاطعة الانتخابات".



كما رفعوا شعارات تذكر بضحايا احتجاجات العام الماضي، وأخرى مناهضة للحرس الثوري تقول "أيها الحرس الثوري أنت قاتلنا"، "لا تقل لي مثير الفتنة أنت مثير الفتنة أيها الظالم"، و"نموت ونأبى المذلة".



وشهدت بداية الحملة الانتخابية في البلاد بداية خجولة، حيث غابت التجمعات وملصقات المرشحين الـ7 آلاف على غير العادة.

أذاعت فضائية روسيا اليوم فيديو لتدخل الطلاب للدفاع عن زملائهم وعدم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات في إيران التي نظمها الطلاب لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.