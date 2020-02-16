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محافظات

مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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احمد علي
زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ القرى المنتجة بمركز بسيون للوقوف على إحتياجاتها للعمل على تحويلها إلى قرى نموذجية.

كما حرصت الوزيرة على الوصول إلي مصانع قريتي الفرستق ومحلة اللبن من خلال العبور أعلي معدية خشبية متهالكة ممهدة بفرش السجاد اليدوي تلبية لرغبات الأيدي العاملة وشباب القريتين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة لميس نجم وكيل البنك المركزي والوفد المرافق لوزيرة الهجرة وأعضاء مجلس النواب بمركز بسيون. 

جاءت هذه الزيارة في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

حيث بدأت الزيارة بتفقد مصانع البويات والدهانات بقرية محلة اللبن التي تضم ١٥٠ مصنعا لإنتاج البويات لرصد احتياجات القرية على أرض الواقع والعمل على توفيرها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.

وتابع المحافظ والوزيرة الجولة بتفقد قرية الفرستق التي تضم ٣٥٠ مصنعا لإنتاج الخزف والفخار.

كما شملت الجولة تفقد معارض الأثاث بقرية كتامة والتي تضم أكثر من ٢٠٠٠ مصنع ومعرض للأثاث.

وخلال الجولة؛ أشادت وزيرة الدولة للهجرة بمستوى الصناعات بالقرى الثلاث ومدى مهارة العمالة الموجودة ومستوى المنتج، مؤكدة أهمية دعم هذة الصناعات والقرى المنتجة لتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية أن الهدف من تحويل القرى المنتجة إلى قرى نموذجية منتجة يتوفر بها كافة مقومات الصناعة لتكون نواة جذب للعمالة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مراكز تدريب مهنية بهذه القرى لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار وإتباع النظم التكنولوجية.
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
مفروشة سجاد.. وزيرة الهجرة على معدية متهالكة في الغربية.. صور وفيديو
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