روحاني: نجحنا في اجتياز العقوبات الأمريكية.. وهذه رسالته لدول المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن كافة المؤشرات أكدت أن بلاده تمكنت من اجتياز الضغوط الأمريكية القصوى.





ووفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، أكد روحاني، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة الإيرانية جربت الاقتصاد غير النفطي وأثبت لنا أننا نستطيع إدارة البلاد دون مبيعات النفط".





وأضاف: "نحن في كافة المجالات، في السياحة والخدمات والمناجم والبتروكيماويات والصحة والتعليم الحقيقة أن الظروف ليست أفضل ولكن مقارنة بإحصائيات بالعام الماضي، فإننا سجلنا ظروفا أفضل".





وأضاف الرئيس الإيراني: "هناك بطء في النمو الاقتصادي ولم نستطع تحقيق كافة البرامج والمشاريع المحددة سلفا"، مشيرا إلى أنه "في العام المقبل سنتمكن من السيطرة على التضخم".





ووجه روحاني رسالة إلى دول المنطقة، قائلا إن "تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مستحيل دون مساعدة إيران".





ومن ناحية أخرى، قال روحاني إن "إيران ستتفاوض مع أمريكا، إذا عادت للاتفاق النووي ورفعت العقوبات"، مؤكدا أن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط الأمريكي.





وبشأن الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الجمعة المقبلة، قال الرئيس الإيراني إن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة وستكون حرة ونزيهة.