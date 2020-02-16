شاهد.. إطلاق مركبة الشحن "سيجنوس" إلى المحطة الفضائية الدولية

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل إطلاق مركبة الشحن "سيجنوس" إلى المحطة الفضائية الدولية.





وقد تم إطلاق صاروخ يحمل مركبة الشحن الفضائية الخاصة سيجنوس إلى الفضاء في مهمة لتوصيل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.





وتحمل سفينة الشحن الفضائية غير المأهولة، التي طورتها وشغلتها شركة نورثروب جرومان الأمريكية، نحو 3500 كيلوجرام من الإمدادات والمواد اللازمة للتجارب العلمية.





وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنه تم إطلاق سيجنوس من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية في ولاية فرجينيا الأمريكية في وقت متأخر من أمس السبت، ومن المتوقع أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد غد الثلاثاء.





يشار إلى أن هذه هي المهمة رقم 13 التي تقوم بها المركبة لشحن إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. وكانت الرحلة السابقة لسيجنوس قد غادرت محطة الفضاء الدولية في أواخر يناير الماضي.