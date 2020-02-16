مصرع سائق وإصابة شاب بحادث عبور مشاة بصحراوي النوبارية

لقي سائق مصرعه كما أصيب شاب بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوى عند الكيلو 73 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث عبور مشاة، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة أجرة مسرعة بشاب أثناء عبوره الطريق الصحراوي عند الكيلو 73.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد عباس محمد القصاص سائق السيارة 42 سنة مقيم بكفر الدوار و إصابة جمال فتحي ع. ال 33 سنة مقيم بقرية ابو كشيك. ابو المطامير بنزيف بالمخ. وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة والمصاب لذات المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

