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أخبار العالم

العراق يستضيف سفارة جديدة على أراضيه

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:37 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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ميـــس رضـــا
التقى وزير الخارجيّة العراقى محمد الحكيم، اليوم الأحد، بنظيره الأستونيّ أورماس رينسالو على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدولي. 

وبحث الجانب العراقي مع نظيره الأستونى إفتتاح السفارة الاستونية في بغداد، إضافة إلى التعاون الثنائيّ بين وزارتي خارجيّة العراق وأستونيا في مجال تطوير القدرات الدبلوماسيّة. 

وثمَّن الوزير الحكيم مواقف أستونيا الداعمة للعراق في مُواجَهة تنظيم داعش الإرهابيّ عبر تدريب القوات الأمنيّة العراقيّة من خلال انضمامها إلى التحالف الدوليّ. 

وذكر أنّ العراق بيئة خصبة للاستثمار وبإمكان الشركات الأستونيّة الاستثمار، والمساهمة في إعادة إعمار العراق، مُعربًا عن رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الأستونيّة في مجال الحكومة الألكترونيّة؛ لما لها من دور في مكافحة الفساد، والإرهاب. 
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