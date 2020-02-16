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فن

«لص بغداد» يحقق إيرادات 385 ألف جنيه أمس

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:57 م
لص بغداد
لص بغداد
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات، أمس، بلغت 385 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول، منذ عرضه خلال أسبوعين تقريبًا. 

وجاء الفيلم بمقاييس عالمية ومختلفة، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل الخبراء في العالم. 

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجي فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي. 
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