«لص بغداد» يحقق إيرادات 385 ألف جنيه أمس

حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات، أمس، بلغت 385 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول، منذ عرضه خلال أسبوعين تقريبًا.





وجاء الفيلم بمقاييس عالمية ومختلفة، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل الخبراء في العالم.



