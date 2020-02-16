بنات ثانوى يحقق إيرادات 50 ألف جنيه أمس

حقق فيلم "بنات ثانوى"، أمس، السبت، إيرادات بلغت 50 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الرابع في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف السنة.



الفيلم بطولة جميلة عوض وهنادى مهنا ومحمد الشرنوبى ومحمد مهران وهدى المفتى وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.



وتدور أحداث الفيلم داخل أسوار مدرسة بنات في المرحلة الثانوية وما تتعرض له خمس فتيات من مشكلات داخل أسوار المدرسة.



وقد تعرض الفيلم إلى أزمة قبل عرضه حيث اتهمت روائية مخرج الفيلم محمود كامل بسرقة فكرة روايتها.



