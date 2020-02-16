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أخبار العالم

مقاطعون للانتخابات.. منشقون إيرانيون: لا بديل عن إسقاط النظام

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:12 م
موقع استهداف قاسم
موقع استهداف قاسم سليماني
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محمد علي
حث منشقون إيرانيون، ومعارضون للنظام المتشدد في طهران مواطنيهم على عدم التصويت في انتخابات الأسبوع المقبل، التي يصفونها بأنها "زائفة"، ودعو إلى العمل على الإطاحة بالنظام، وعودة المظاهرات بقوة، وفق ما أوردت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي ، في بيان "مقاطعة الانتخابات الوهمية واجب وطني وارتباط للشعب الإيراني بشهدائه، خاصة مع سقوط أكثر من 1500 شهيد في انتفاضة نوفمبر". 

وتأتي المقاطعة، بعدما طالب مجتجين وطلاب تظاهروا في يناير، بالإطاحة بكامل النظام غير الشرعي واسقاط القاعدة الدينية الحاكمة.

ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الانتخاب يوم الجمعة المقبل  لانتخاب أعضاء البرلمان الإيراني المؤلف من 290 عضوًا، بعد أقل من شهرين على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية ، حيث هز  مقتله النظام وعزز المنشقين.

وأفادت وكالة فرانس برس أن مجلس صيانة الدستور ، المسؤول عن فحص المرشحين ، استبعد أكثر من نصفهم، بنحو 14444 مترشح، بما في ذلك العديد من المرشحين الإصلاحيين والأكثر اعتدالًا. 


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