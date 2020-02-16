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الشرطة العراقية تحرق خيام المتظاهرين ..شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:10 م
حرق خيام المتظاهرين
حرق خيام المتظاهرين
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ياسمين سامي
نشرت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو لحرق الشرطة العراقية لخيام المتظاهرين وسقوط صواريخ على مقر للتحالف قرب السفارة الأمريكية.

وأشارت "يورونيوز"، إلى أنه شوهدت بقايا متفحمة للخيام بالقرب من ساحة الخلاني، بجوار جدار نصبته قوات الأمن.

وكانت اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة ورجال الشرطة بميدان الخلاني في بغداد.

واستخدمت عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولاتها لتفريق المتظاهرين وإخراجهم من الميدان حسبما ذكرت تقارير محلية.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية قد تعرضت إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر الماضي، وازدادت بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية اليوم.

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