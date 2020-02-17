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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مؤشر مديري المشتريات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول مؤشر مديرى المشتريات "بى ام دى" وقراءته السلبية بالنسبة لمصر.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المؤشر اقتصادى يقيم حجم طلبيات القطاع الخاص غير النفطى ، مؤكدا أن هناك شركات يتم عمل قراءات لها منذ 3 شهور وتقيم بشكل سلبى.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذا المؤشر الإقتصادى يتم قياسه بإحتساب 50 نقطة ، قائلا لو تعدى 50 نقطة فإن ذلك يعنى مزيد من الرواج الاقتصادى وتوافر فرص عمل ، أما إذا قل عن 50 نقطة فهذا يعنى اننا امام مؤشر سلبى يعبر عن وجود نسبة بطالة.

وتابع ان هذا المؤشر وصل خلال شهر يناير الماضى إلى 46 نقطة ، ما يعنى أنه مؤشر خطير ، مشيرا إلى أن طلب الإحاطة من المقرر أن يحال إلى اللجنة الإقتصادية بالبرلمان لمناقشته قريبا.
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