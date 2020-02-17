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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن سوء أحوال البورصة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخى  عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن سوء أحوال البورصة المصرية، خاصة فى ظل انخفاض عدد الناشطين فيها من 300 ألف عميل إلى 3000 عميل بما يعنى أن عددهم لا يتجاوز 1 %.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حجم التداول كان 400 مليون دولار فى الجلسة الواحدة ، ثم انخفض إلى 30 مليون دولار، بما يعنى أنها أنخفضت إلى نسبة 10 %.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: أن الحكمومة طرحت 24 شركة فى وقت ماضى إلا انها وجدت أن حجم التداولات قليل والسوق غير مؤهل، ما جعل الحكومة تضطر إلى طرح عدد صغير من الشركات.

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