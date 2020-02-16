علي جمعة: الأنبياء وحدهم معصومون من الخطأ.. والإنسان الرباني تستوي عنده أمور الدنيا والآخرة.. ويؤكد: النعمة ليست مرتبطة بالتقوى أو الرضا.. ويكشف عن فضل اتباع النبي في الدنيا والآخرة

على جمعة:

=الأنبياء وحدهم المعصومين من الخطأ

= الإنسان الربانى تستوى عنده أمور الدنيا والآخرة

= النعمة ليست مرتبطة بالتقوى أو الرضا

=ويكشف عن فضل اتباع النبي في الدنيا والآخرة









أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» على عدد من الأسئلة التى ترد على أذهان كثيرين.





ويرصد «صدى البلد» ما قاله الدكتور على جمعة في رده على هذه الأسئلة المتعلقة في عمومها بالعبودية والكمال والفرق بينهما.





من هو الإنسان الكامل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة قائلًا: إن الإنسان الكامل هو الذي صار على طاعة الله - سبحانه وتعالى- وداوم عليها؛ فلم يرتكب خطئًا يجعله من العاصين.





ونبه «جمعة» في إجابته إلى أن الأنبياء وحدهم المعصومين من الخطأ، مبينًا أن هذا يكون لهم قبل نزول الوحي، وعندما يأتيهم الوحي يكونون في مرتبة تجمع بين الغيب والشهادة؛ فيحصل لهم الكمال.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن القضية ليست إنسان كامل أو رباني بل هو ترتقي من درجة الكامل إلى درجة الربانية، مشيرًا: المؤمن الحق يسعى دائمًا إلى هذا.





وأضاف المفتى السابق أن التدرج من الكمال إلى الربانية يساعد على توضيح المفاهيم على من يقرأ القرآن ويحاول تدبر معانيه، مختتمًا: النبي – صلى الله عليه وسلم- كان على مرتبة الكمال ونقله الله – عز وجل- إلى الربانية، ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى-: «ووجدك ضالًا فهدى»، ( سورة الضحى، الآية 7).





صفات الإنسان الكامل.. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عبر لقائه الأسبوعي في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc».





وبين الدكتور على جمعة، أن الانسان الكامل يسعى دائمًا إلى أخذ حقه، وهذا ليس معيبًا بل هو ممن ينصح به لمن تعرض لأخذ حقه.





وأفاد «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما صفات الإنسان الكامل؟ وما الفرق بينه وبين الرباني؟» أن الإنسان الرباني في قضية أخذ الحق تستوي عنده أمور الدنيا والآخرة بما فيها قضيتا الحق والباطل والمدح والقدح.





وأبان عضو هيئة كبار العلماء أن الإنسان الكامل إذا ظهر له مقام يقتضي الغضب فغضب أو مقام يقتضي الحق فسارع إلى المطالبة به؛ لا يأثم بذلك.





وتابع: "أما الإنسان الرباني، فترتقى نفسه إذا تعرض لهذه المواقف أو ما شابهها إلى العفو والمسامحة وعدم الحزن والغضب والإحسان الزائد والحب الفائض".





ونوه المفتي السابق إلى أن صفات الإنسان الرباني لا تعد ولا تحصى؛ فيمكن أن يُكتب فيها 20 صفة أو 150 صفة أو 1500 صفة إلى ما لا نهاية.





واكمل أنه إذا اكتسب الإنسان الكامل عددا من صفات الإنسان الرباني يكون قد ارتقى بنفسه إلى الربانية ويبدأ أيضًا بالارتقاء فيها؛ فالإنسان الرباني يرتقي بهذا إلى درجات الأنبياء والمرسلين وهي درجات الأسوة الحسنة التي دائمًا نحاول تقليد بعضها، فنشعر بالسعادة واللذة عند ذلك حتى بعد الرحيل.





وفي ذات السياق، أشار الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إلى أن الله عز وجل منح لعباده كثيرا من النعم، للمؤمن والكافر، وليست النعمة مرتبطة بالمؤمن فقط.





وواصل "جمعة"، خلال لقائه فى برنامج "مولانا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، فى إجابته عن سؤال: "هناك من يغتر بماله وبنفسه وبقوته وبعلمه ويتحول هذا الأمر الى كبر فى بعض الحالات ويخلطون بين الأمور فماذا تنصحهم؟، أن السلطة، والجاه، والحسب، والنسب، والعلم، والصحة، والقوة البدنية، والغني، والمال، والولد، والزوجة الصالحة، وهدوء البال، كل هذه نعم من المولى عز وجل، وقال فى كتابه الكريم {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}، مُشيرًا إلى أن كل هذه النعم وزعها الله تعالى على البشر مؤمنهم وكافرهم صالحهم وفاسدهم وفاجرهم، فليست النعمة مرتبطة بالتقوى أو بالرضا.





ولفت إلى أن النعمة لها مستلزمات أولها شكر الله تعالى لقوله عز وجل فى كتابه الكريم { لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}، فعلينا كل يوم ان نقول الحمدلله رب العالمين 17 مرة، مُشيرًا الى أن شكر النعمة أول واجب علينا حتى يبارك الله لنا ويزيدنا.





وتابع: أن كل نعمه لها شكر ولها وظيفة ولها طريقة للتحدث كما جاء فى قوله تعالى {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.





وأكد أن العلم له ثلاثة أوجه إما سطحى وإما عميق والوجه الأخروي مستنير، فالسطحي والعميق ليس لله فهو للكبر والتفاخر والتباهي، مُشيرًا الى أن المستنير هو الذى نور الله بصيرته ورأه الحقيقة وهدأ باله وأصلح حاله واستعمل هذا فى نفع الناس وعمارة الأرض.





وألمح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أنه يجب على كل مسلم أن يتبع النبي – صلى الله عليه وسلم- لينال رضا الله ويسعد في الدنيا والآخرة ويرزق بكل شعور راقي.





وأضاف « جمعة» خلال لقائه فى برنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc » أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو القدوة التي يجب إتباعها، مستشهدًا بقوله – تعالى- : «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 21).





وأفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن النبي – صلى الله عليه وسلم- اهتم كثيرًا بقومه فطلب لهم الهداية، ووصل بذلك إلى مرتبة الرضا والصبر، التي هي من أعلى درجات الكمال.





وتابع: نتعلم من النبي – صلى الله عليه وسلم- كره المعصية وليس فاعلها؛ فينبغي عدم معاملته سلبيًا بل يُحن عليه ويُحسن معاملته.



