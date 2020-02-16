وزير الطيران يبحث مع رئيس نادي الطيران ملفات الدعم خلال الفترة المقبلة

استقبل الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، هشام الشوري رئيس نادي الطيران ومحمد امين مصيلحي أمين الصندوق ، لبحث عدد من الموضوعات الهامة وملفات الدعم الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

وأكد وزير الطيران المدني خلال اللقاء على مدى اهتمامه البالغ ودعمه الكامل خلال الفترة المقبلة لجميع الملفات التي تخص مستقبل نادي الطيران .

من جانبه أكد رئيس نادي الطيران ، ان الطيار محمد منار إضافة كبيرة لقطاع الطيران المدني كأحد أبنائه والذي يحمل بداخله الكثير من اجل دعم وتطوير هذه المنظومة العملاقة، مؤكدا أن حرص وزير الطيران علي دعم وانجاز ملفات النادي خلال المرحلة المقبلة يُعد قمة في الوفاء والانتماء.

والتقي الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ،صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران المدني، ستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات صناعة النقل الجوي، جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران على عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتان علاقات تاريخية وحضارية ممتدة فى العديد من المجالات المختلفة خاصة فى مجال الطيران المدني، كما تناول الجانبان تعزيز الاتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي ومشروعات تطوير المطارات وخطط تحديث أسطول الناقل الوطني مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وناقشا المشروعات الاستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب.