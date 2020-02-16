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فن

محمود صباغ: البحر الأحمر السينمائي فرصة للنظر إلى السينما السعودية

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:01 م
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى
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محمد نبيـل

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى في 12 مارس 2020 في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي ”شمس المعارف“ للأخوين قُدس.

كما يُشارك الفيلم السعودى في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.



وقد أشار مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى أنه ”لا يوجد انسب من ان يفتتح اول مهرجان سعودي دولي، فيلم سعودي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية"، وأضاف ”للأخوين قُدس صوت أصيل وواثق ازاء الفن الذي يقدمانه، وهذا كاف لإبراز فيلمهما، فضلًا عن كونهما استطاعا اخراج عمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الروّاد المبدعين الذي بدأوا وألهموا هذا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم.“


تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية. 

وتقام دورة المهرجان الافتتاحية في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

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