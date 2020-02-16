انبهر بالحضارة المصرية العريقة.. تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لقلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

استقبلت قلعة قايتباي بالاسكندرية السفير الأمريكي Jonathan Cohen، و الوفد المرافق له اليوم الأحد، حيث استقبلهم محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.





بدأت الجولة باستعراض تاريخ القلعة و زيارة أسوارها الخارجية والداخلية، و الصهاريج والبرج الرئيسي ومنطقة السراديب ومسجد القلعة.





وقال متولي إنه في نهاية الجولة أشاد السفير بالجهود المبذولة لإظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق كأحد أشهر المواقع الأثرية الحربية في مصر.





كما حرص السفير على تسجيل إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية في بانوراما القلعة.





تقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت على أطلال منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884.





تأخذ القلعة شكل المربع تبلغ مساحته 150 م*130 م يحيط به البحر من ثلاث جهات، وتحتوي على الأسوار والبرج الرئيسي في الناحية الشمالية الغربية، وتنقسم الأسوار إلى سور داخلي وآخر خارجي، فالسور الداخلي يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح.



