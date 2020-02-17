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البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن أول أفلام مسابقته الرسمية.. السعودى شمس المعارف ينافس على جائزة اليسر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:00 ص
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
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محمد نبيـل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى في 12 مارس 2020 في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي ”شمس المعارف“ للأخوين قُدس.


كما يُشارك الفيلم السعودى في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

 

الفيلم من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

 

تدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتمًا بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته.

تتوالى الأحداث وينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدوًا إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصًا وأنها ستضع مستقبلهم في خطر.

 

انطلقت مسيرة الإبداع للأخوين قُدس في قناة ”تلفاز 11“ على الإنترنت، ولهما فيلم قصير هو ”ومن كآبة المنظر“ (2016)، إضافة إلى المسلسل الرمضاني ”كوكب آخر“.


حصل فيلمهما الطويل الأول ”شمس المعارف“ على دعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال منحة صندوق ”تمهيد“ بقيمة 500 ألف دولار، وهي جائزة تمنح مرة واحدة للمواهب السعودية الجديدة الواعدة.

 

وحول هذا الاختيار أشار مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى أنه ”لا يوجد انسب من ان يفتتح اول مهرجان سعودي دولي، فيلم سعودي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية"، وأضاف ”للأخوين قُدس صوت أصيل وواثق ازاء الفن الذي يقدمانه، وهذا كاف لإبراز فيلمهما، فضلًا عن كونهما استطاعا اخراج عمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الروّاد المبدعين الذي بدأوا وألهموا هذا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم.“

 

يُذكر أن برنامج المهرجان غني بالأعمال والمواهب المحلية، إضافة إلى باقة من أفضل إبداعات السينما العربية والعالمية، والعديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل، ليكون احتفالية سينمائية متكاملة تستهدف الجمهور وصنّاع السينما على حد سواء.

 

 


تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020. يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

 

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