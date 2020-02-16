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محافظات

يوم عيد ميلاده.. وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يفقد الإبصار بسبب خطأ طبي

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:35 م
النائب محمود حسين
النائب محمود حسين
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كتب محمد الغزاوى
تعرض النائب محمود حسين وكيل لجنة شباب البرلمان نائب محافظة بورسعيد، لوعكة صحية يوم ليلة احتفاله بعيد ميلاده دخل على أثرها المستشفى لإجراء جراحة في الغضروف.

وعقب إجراء النائب محمود حسين للجراحة في إحدى المستشفيات تبين فقده الإبصار نتيجة خلل في عصب الإبصار عقب إصابته بجلطة في شريان مغذي لعصب الأبصار.

وتم اتخاذ الإجراءات الفورية ونقل النائب الي المركز الطبي العالمي ودخل علي أثرها العناية الفائقة لسرعة التعامل مع الحالة.

وصباح اليوم خضع وكيل شباب البرلمان للفحص من قبل فريق طبي متخصص في العيون والذي أوضح نجاح نسبة عودة الأبصار لإحدى العينين وطول فترة التعامل الطبي لاستعادة العين الأخرى عافيتها.

وقام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب بالمستشفى للاطمئنان علي حالته الصحية.

واطمئن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للدكتور محمود حسين من خلال الأطباء المتابعين لحالتة الصحية داعيا المولى عز وجل أن يشفيه ويحفظه من كل مكروه وسوء وان يعود الي ممارسة عمله وأداء دورة في خدمة المواطنين.

وتقدم موقع "صدي البلد" خالص الشفاء العاجل لنائب بورسعيد وتمني له دوام الصحة والعافية.
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