الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخرج متقدما بفضل سون أمام أستون فيلا في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".





جاء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من توبي ألدرفيريلد في مرماه، وعاد نفس اللاعب وعدل النتيجة لصالح فريقه السبيرز.

وقبل نهاية الشوط الأول منح سون هيونج مين الكوري الجنوبي التقدم لصالح توتنهام من ركلة جزاء.



