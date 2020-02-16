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أخبار العالم

لقاء الجبابرة.. مصارعة نسائية في السعودية على بطولة smack down.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:04 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضـــا
أعلن اتحاد wwe للمصارعة الحرة للمحترفين، عن استضافة المملكة العربية السعودية، لأول نزال نسائي على لقب smack down في إطار عرض super show down والذي ينطلق في 27 من فبراير الجاري.

وتترقب بايلي حاملة لقب smack down مواجهة الفائزة من المباراة التي ستجمع كلا من نايومي وكارميلا لتدافع عن لقبها في عرض super show down.

وكانت السعودية استضافت أول نزال نسائي في المصارعة الحرة على حلبة إستاد الملك فهد بالرياض، في أكتوبر الماضي، بين لايسي ايفانز ونتاليا إلا أنها لم تكن مباراة على اللقب.

ويشهد عرض super show down مواجهات نارية من العيار الثقيل بمشاركة أكبر نجوم عالم المصارعة.
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