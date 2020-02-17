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برلمان

برلماني يطالب بدعوة رؤساء دول العالم لزيارة المتحف المصري الكبير خلال أفتتاحة لهذا السبب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:00 ص
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
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القسم السياسي
قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المتحف المصري الكبير حدث عالمي ضخم ولا يوجد دوله تمتلك حضارة وتراث كمصر، وإفتتاح المتحف الجديد سيكشف القطع الأثرية المخزنة في متحف ميدان التحرير لكنه لم يعد يتسع للمزيد لكن المتحف الجديد مختلف في تصميمه وتنفيذه العصري يضيف له جمالًا خاصًا وموقعه بجانب أهرامات الجيزه وأبو الهول يجعل منه صرحًا جذابًا.

طالب "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة توجيه دعوة إلى رؤساء دول العالم و المثقفين والعاملين بقطاع السياحه في أمريكا وفرنسا و دول أروبا لإهتمامهم بالأثار والحضارة المصريه وهو ما سيضيف إهتمام كبير من العالم، وهناك استعدادات وخطط خاصة للسائحين المهتمين بالحضارة الفرعونيه المصرية.

أشار عضو لجنة السياحة، إلى أن السياحة تحتاج الكثير من رعاية الدولة وإهتمامها وليس لإسنادها فقط لوزارة الآثار، لافتًا الي أن دمج وزارتى السياحه والآثار غير مقبول لكون السياحه لها خبرائها والآثار كذلك  وينبغي أن يتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف السياحة حتي تصبح من أهم وابرز الملفات الي ينبغي الاهتمام بها علي مستوي العام.

طالب النائب بتخصيص مادة دراسة من المرحلة الإعدادية حتى الجامعة للتوعيه بالأثار وأهمية السياحه وإنشاء محطة تلفزيون تعمل 24 ساعة بكل لغات العالم لنشر الأثار السياحية ومعلومات عنها والتعاون مع كل سفارات الدول في سبيل نشر االحضارة المصرية.

أضاف "عبده" السياحه لم تأخذ نصيبها من الاهتمام من الدولة أو القائمين على السياحة والإعلام ويجب على السياحة أن تكون قضية قومية 
والتعامل معها كصناعة لها احترافية ورجالها وهي الحل الوحيد لخروج مصر من أزماتها الإقتصادية ومن الأفضل عدم المغالاة في سعر التذكرة الدخول للمتحف المصري الكبير بالنسبة للأجانب والمصري بالأخص من أجل استقطاب أكبر عدد من السياح.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.

ووجّه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، فضلًا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله ليس فقط واجهةً للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء، وعلى نحو يعكس المكانة اللائقة بمصر للعالم، ومن ثم أهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة، خاصةً مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط.
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