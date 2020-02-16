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رياضة

الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يتقدم على سامبدوريا بثلاثية نظيفة بالشوط الأول

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:09 م
فريق فيورنتينا
فريق فيورنتينا
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القسم الرياضي
تقدم فريق فيورنتينا على نظيره سامبدوريا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لويجي فيراريس في إطار الجولة 24 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاءت أهداف فريق فيورنتينا في الشوط الأول عن طريق مورتن تورسبي في الدقيقة 8 الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه ثم أحرز دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثالث عن طريق فيدريكو كييزا من ركلة جزاء ليعلن سيطرة فريقه على المباراة.

وفي حالة فوز فريق فيورنتينا بالمباراة سيرتفع رصيده للنقطة 31 بينما يتوقف رصيد فريق سامبدوريا عند النقطة 23 وذلك من ترتيب الدوري الإيطالي.

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