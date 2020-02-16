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رياضة

وصول لاعبي الدراويش إلى ملعب الإسماعيلية وسط تشجيع كبير من الجماهير

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى استاد الإسماعيلية الذي سيستضيف بعد قليل مباراة من العيار الثقيل بين الدراويش والرجاء المغربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وعند دخول اللاعبين للإستاد لقوا ترحيبا وتشجيعا كبيرا من الجماهير التي بدأت تتوافد بقوة على الملعب، وكانت الجهات الأمنية حددت عدد 5000 مشجع لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي تأهل لهذا الدور بعد إقصاء نظيره الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-0).
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