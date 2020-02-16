الحوكشة والملك يموت.. استمرار العروض في نوادي مسرح الدقهلية

استمرت عروض مهرجان نوادي المسرح بفرع ثقافة الدقهلية بعروض "عديدة الليل والقمر" تأليف د. طارق عمار، إخراج مينا محسن، والنص مأخوذ عن رواية "خالتي صفية والدير" لبهاء طاهر، ديكور عبدالله شرف الدين، استعراضات محمد عزت، ماكياج بسمة محسن، الأشعار إهداء الشاعر علي عبد العزيز، يعبر العرض عن التحول الداخلي الذي يغير الإنسان من حالة السلام إلي حالة الغضب والأفكار الشيطانية التي قد تدمر حياته ومستقبله وذلك بلا رجعه أو ندم، وقد يحدث التحول بسبب أفكار خاطئة تارة وظروف محيطة تارة أخرى من خلال قصة حب تدور في الصعيد، العرض بطولة صفيه الكبيرة شيماء فاروق، صفيه الصغيرة سلمى التوابتي، حربي محمود أسعد، بشاي محمد عبد الجواد، القنصل محمد عزت، الشيخ عبد الرحمن هجرس، الأم نهال، وردة إسراء، حنين إبراهيم عبد الجليل.





العرض الثاني بعنوان "الحوكشة" تأليف بهيج إسماعيل، إخراج السيد غالب، الإعداد التصويري والتوزيع محمد عبد العظيم، غناء نادر فوزي، آية الحديدى، ألحان نادر فوزي، مؤثرات صوتية محمد حسن، ديكور حمدي الشيتي، مصمم استعراضات محمود حمدي، مخرج منفذ محمود حمدي، أحمد البكري، العرض يدور حول نور المغنواتى من عرب الشراقوة يحب فردوس من الصعيد ويحاولان الهروب معا ويطاردهما رئيس مجلس الرجال "أبو شوارب" وفى نهاية المطاردة يتم الإمساك بها ويقتلون نور رميا بالرصاص، العمل بطولة السيد غالب فى دور برهومة، جنا عاطف فى دور المخرجة، محمود حمدي فى دور السيسي، عماد الشيتي فى دور نور المغنواتى، شوقي فودة فى دور أبو شوارب، ريم القريش فى دور فردوس، محمود الديب فى دور سلامة، دعاء صبري فى دور المرأة الغامضة، محمد نديم فى دور المراكبي الشاعر، صهيب السعيد، إسلام محمد، سلمى عبد الكريم، سندس الشاعر، ليلى فكري.





العرض الثالث "الملك.... يموت" تأليف يوجين يونسكوا، إخراج إيناس طه، الإعداد الموسيقى حسام رءوف، الديكور محمد أنور، المخرج التنفيذي أحمد البكري، المخرج المساعد أحمد مجدي، وأبطال العمل هم أحمد البكري، عبد الرحمن عماد، عبد الرحمن صابر، سارة إبراهيم، ريم القرشي، محمد خليل، ملك كيره، يدور العرض حول فكرة الوهم حيث أن الملك غير الملتزم غير المهتم بشيء سوى نزواته، أهمل شئون مملكته حتى تآمر عليه طبيبه الخاص وزوجته الأولى وأوهماه بأن قد آن الأوان لموته حتى اقتنع بذلك وبدأ المرض يسرى فى أوصاله وكلما زادت محاولات إقناعهم له بالموت زادت الأمراض فعلا حتى بدأ يحتضر بالفعل.



