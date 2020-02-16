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محافظات

ضبط 5 أطنان سكر وتحرير 51 مخالفة تموينية في المنيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:38 م
سكر تمويني
سكر تمويني
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ايمن رياض
نظمت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري حملة تفتيشية لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم والبدالين التموينيين، وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 51 مخالفة تموينية ، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 35 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرًا للتوقف عن التشغيل بالإضافة إلى 9 محاضر تموينية أخرى متنوعة .


وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية، منها محضر بدون ترخيص ومحضرين لبيع سلع مجهولة المصدر و8 محاضر تجار تموينيين و5 محاضر أخرى متنوعة.

 

وأضاف انه تم ضبط 5 أطنان سكر قبل بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأكد وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم .

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