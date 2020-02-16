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منوعات

شاهد.. لحظة موت دي جي روسي شهير ونجاة زوجته بـ أحد الشواطئ

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت لقطات مروعة لحظة موت "دي جي" روسي شهير وإصابة زوجته بعد أن ضربتهما موجة عنيفة بشاطئ بون.


كان أندريه إيفانوف ، 47 عامًا ، وزوجته يوليا ، 45 عامًا ، يقفون على الصخور في الطرف الشمالي من الشاطئ المشهور عالميًا عندما .جرفتهم موجة مميتة  في المحيط


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تمكنت زوجة الدي جي الروسي، من النجاة والسباحة بعد تعرضها هي وزوجها لموجة شديدة ، لتعود  إلى الشاطئ وهي تصرخ من أجل زوجها الذي اختفى بين الأمواج البحر.


وبعد البحث عن الزوج دام لمدة نصف ساعة، نجح المنقذون في العثور عليه جثة هامدة حتى لم يستطيعوا إنقاذه بالإسعافات الأولية 


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