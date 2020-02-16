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جامعة الدول العربية: الجماعات الإرهابية لم ترفع رايتها على شبر واحد من أرض مصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إن مصر لها وضع ريادي في الوطن العربي ودورها مساعدة الدول العربية.


وأضاف خليفة خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية mbc مصر: دور مصر محوري محليا وإقليميا ودوليا علي كافة الأصعدة.


وتابع مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية: لا يوجد شبر مربع في مصر تمكنت الجماعات الارهابية رفع رايتها عليه في أي وقت سابق.


وأكد  اللواء محمود خليفة ان مصر حققت إنجازات كبيرة في الملف الأفريقي خلال رئاستها الاتحاد العام الماضي.
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