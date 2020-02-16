أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

اتهم أب زوجته بتعذيب ابنتهما 3 سنوات وأصابتها بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وتهتك في الرئة تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى بنها الجامعي، في الوقت الذي تنفي زوجته الواقعة وتؤكد أنها تعرضت لحادث من جانبها أكدت جدة الطفلة لأبيها أن إصابات الطفلة سببها حفلة تعذيب تعرضت لها الطفلة على يد والدتها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغ من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة "نهى أ. م." مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة، وتحرر محضر إثبات حالة اتهم فيه والد الطفلة "مقيم القناطر الخيرية" زوجته بتعذيب الطفلة بأنحاء مختلفة في جسدها، ما أسفر عن تلك الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وبسؤال الأم أنكرت التهم المنسوبة لها، وأكدت أنها فوجئت بالطفلة تسقط على الأرض مغشيا عليها أثناء وجودها بالمنزل ما أسفر عن إصابتها بتلك الإصابات.

وبسؤال جدة الطفلة لأبيها "م. م."، أكدت أن والدة الطفلة أنجبتها من زواج عرفي للأب وبعدها تحول الزواج العرفي إلى رسمي وأنجبت بعدها طفل آخر عمره 7 أشهر مشيرة إلى أن الأم تعتبر "نهى" نتاج غلطة لذلك فهي دائما تعتدي عليها بالضرب وتسببت أكثر من مرة في إحداث إصابات لها وكسر بذراعها.

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وأضافت الجدة خلال التحقيقات أن الطفلة شكت أكثر من مرة من تعرضها لضرب وتعذيب، وكانت الأم تنكر وتتحجج بأن الطفلة سقطت سهوا مرة من "توك توك" وأخرى من مكان مرتفع.

وأوضحت أنها كانت تعتني بالطفلة وتربيها لحين وصل سنها عامين لكن طلب منها ابنها والد الطفلة أن يأخذها لعدم قدرتها على العناية بها، وتراكم الديون عليها.

وقال والد الطفلة خلال التحقيقات إنه كان دائم الشجار مع زوجته لأنها كانت دائمة التعدي على طفلتهما وكانت تريد التخلص منها رغم زواجهما رسميا مشيرا إلى أن الواقعة حدثت 10 فبراير الماضي حيث فوجئ باتصال من زوجته تخبره بسقوط الطفلة أرضا خلال تناول وجبة الغذاء فتوجه مسرعا بها للمستشفى لعمل الفحوصات.

وتبين إصابة الطفلة بعدة كسور بالجمجمة وانفجار بالرئة، إثر تعرضها لاعتداء وحشي وضرب مبرح، فقرر إبلاغ أجهزة الأمن وألقى القبض على الأم.

وأشارت الأم خلال التحقيقات إلى أنها لم ترتكب أي جريمة تجاه البنت مشيرة إلى أنها تزوجت والد الطفلة "عرفيا" منذ 4 سنوات وعندما أكملت طفلتهما عامين أشهر والد الطفلة زواجهما بعقد زواج رسمي وأنجبت منه طفلا ثانيا عمره 7 أشهر مشيرة إلى أنه رغم أنها ترى أن الطفلة نتاج غلطة عمرها لكنها لم تقدم على إيذائها وقررت النيابة إخلاء سبيل الأم وما زالت التحقيقات مستمرة.