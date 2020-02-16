شهيد الشهامة.. أسرة خفير مزلقان سمالوط: ضحى بحياته لينقذ غيره.. فيديو

الشهامة والمروءة، عُملة نادرة نفتقدها خلال هذه الأيام، ولكن هناك رجالاً نادرة تعيش بيننا لا نعرف قيمتهم، ومقدار شهامتهم إلا عندما نفارقهم، وهذا ما جسّده الشهيد إسلام عثمان، ابن سمالوط، عندما ضحى بحياته لينقذ أحد المواطنين من على شريط السكة الحديد، بالرغم من أنه العائل الوحيد لأسرته، وخلال السطور القادمة يستعرض صدى البلد، قصة وبطولة الشهيد.





لم تكن تتوقع وفاء لطفى، والدة الشهيد إسلام سيد أحمد عثمان، خفير مزلقان سمالوط شمال المنيا، أن يأتيها نبأ وفاته، بل كانت تنتظره على طعام الإفطار كما كان متعوداً دائما، لأنه يعمل يوميا من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا وبعدها يذهب الى المنزل ليتناول الإفطار مع والدته وشقيقته، وهو العائل الوحيد لهما بعد وفاة والده إلا ان النبأ المشؤوم جاءها من خلال الجيران.





التقى "صدى البلد" والدة الشهيد، والدموع تنهمر من عينيها، وبصوت يملؤه الحزن والآسى لا يكاد يسمع، قالت ابني بطل أبني مات بطل، كله عارف، أنه ضحى بنفسه علشان غيره، ومعروف بالشهامة في كل المواقف، وفي مرة من المرات، تعب طفل من أطفال الجيران، شاله "إسلام" علي كتفه وجري بيه على المستشفى .

وأضافت والدة الشهيد، أنها في اليوم الذي توفي فيه إسلام استيقظت منذ الرابعة فجرا وهي تنتظر قدومه لأنه اعتاد أن يذهب في السابعة مساء ليكون في عمله قبل الميعاد، لأنه كان يعمل 12 ساعة يوميا من الثامنة مساء وحتي الثامنة صباحا ، وفي هذا اليوم حضرت طعام الإفطار وانتظرته ولم يأت علي الميعاد، وجميع الجيران يعلمون نبأ وفاته، حتى طرق أحدهم الباب واتصل بشقيقه لنعلم بالخبر المشوؤم ومن هول الصدمة دخلت في غيبوبة حتي استفاقت ثاني يوم.

وأشارت والدة الشهيد، ملحقناش نفرح، لأن حفل زفاف شقيقته من أسبوع وحاول إسلام أن يأخذ إجازة ولكن الشركة رفضت و اضطر للغياب حتي أن شركة الأمن كانت ستطرده و كان بيحصل على راتب شهرى 800 جنيه وراضي وكان بيحاول يكون نفسه علشان يتجوز ويعول أسرته.





وقال شقيقه "أحمد" ويعمل فني بإحدى شركات وزارة النقل بسوهاج، إسلام شقيقي الأصغر فنحن أسرة مكونة من 4 أولاد أنا الأخ الأكبر ولكني أعمل 20 يوما بمحافظة سوهاج و10 أيام إجازة بالمنيا آتي حتي أطمئن علي والداتي وأشقائي وزوجتي ولي شقيقتين الأولي ياسمين وهي منفصلة عن زوجها وتعول طفلا وشقيقتي الصغيرة سارة متزوجة منذ أسبوع فقط.





وأضاف والدي كان يعمل بالسكة الحديد منذ 20 عاما ملاحظ بلوك بمحطة سكك حديد المنيا وتوفي أثناء عمله وحصل علي إصابة عمل ليأتي شقيقي من بعده بعد 7 سنوات ويموت في السكة الحديد أيضا أثناء عمله.

وناشد أحمد شقيق إسلام والذي يلقب بشهيد الشهامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير النقل الفريق كامل الوزير أن يحفظ لأسرته حق إسلام والذي مات عندما فدى شاباً بعمره.

مشيرًا إلي أن عمل شقيقه الأساسي هو فرد أمن بشركة ملحقة بالسكة الحديد والتحق بالعمل بها على أمل التثبيت بهيئة السكة الحديد منذ 4 سنوات ولكنه في العام الأخير تم إلحاقه بالعمل كخفير لأحد مزلقانات السكة الحديد فكان يعمل شهرين علي مزلقان كوبري المنصورة بمدينة المنيا وشهر بمزلقان سمالوط.

أضاف: نريد حق إسلام لأن اسلام اشتغل شغل مش شغله علي أمل أن يتم تثبيته مكان والده وهو غير مدرب علي عمل خفراء المزلقان ولم يحصل على التدريب المناسب.

وأشار إلي مشكلة أخري وهي أن والدته وشقيقته وأبنها مهددان بالطرد من السكن الإداري للعاملين بالسكة الحديد وأصبحوا الآن بلا مأوى ومعاش والدي لا يكفي لإيجار شقة مناشدًا الجميع بأن توفر لوالدته شقة.

وناشدت والدة الشهيد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن يلحق نجلها الأكبر بمحطة سكة حديد المنيا حتي يتمكن من رعايتها هي وشقيقته بعد وفاة إسلام .

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع خفير مزلقان معصرة سمالوط في شمال المحافظة، وتبين أن القطار صدمه أثناء محاولته إنقاذ مواطن، خالف تعليمات المرور إن الفقيد 27 سنة ويدعى "إسلام سيد أحمد عثمان"، ويقيم بشارع سعد زغلول بمدينة المنيا حيث نجح خفير المزلقان في إنقاذ المواطن بعد أن توجه إليه ودفعه بعيدًا عن القضبان، غير أن القدر لم يمهله ولقي مصرعه أسفل عجلات القطار.

ومن جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا قالت فيه: فقدت هيئة السكة الحديد اليوم أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و ٨٣٢ وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور) وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية حاول أحد المواطنين مخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا علي سلامته مما عرض حياته للخطر الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته ثمنًا لشجاعته إذ اصطدم به القطار ١٨٥ ودهسه في الحال.

ونعي المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب من رجال الهيئة سائلا المولي عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.