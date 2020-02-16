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محافظات

أقوى رجل.. مسابقة من طراز فريد في دمياط لذوي القدرات الخاصة.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:47 م
مسابقة أقوى رجل في
مسابقة أقوى رجل في دمياط
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زينب الزغبي
تتميز مصر دائما، بأبطالها على مستوى كافة الألعاب الفردية، ووجود عناصر مميزة على مستوى المحافظات، ينتظرون من يكتشفهم أو يختبرهم، للظهور إلى النور، الأمر الذي دفع أحد مراكز الشباب في دمياط، لتنظيم مسابقة لذوي القدرات الخاصة، وهي مسابقة اقوى رجل في دمياط .

واعتاد أهالي دمياط، على هذه المسابقة كل عام، وينافس الشباب ذوي القدرات الخاصة للفوز باللقب والتباهى بأنه الأقوى في محافظة دمياط .

و نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط المسابقة، بقرية الهواشم التابعة لمركز كفر البطيخ .

وجاءت المسابقة لاختيار الافضل في العاب شقلبة إطار مسافة ٢٠ متر ونقل أجولة رمل مسافة ٢٠ مترا وجر عربة مسافة ٢٠ مترا وأيضا دفع كرة طبية وزن ٥ كيلو لأبعد مسافة.

أقيمت المسابقة بمقر مركز شباب الهواشم  وسط حضور كبير من الشعبين والأهالي لتشجيع المتسابقين.

وفاز بالمسابقة كل من الفائز الأول هاني محمد غازي وحصل علي مبلغ 450 جنيها  والفائز الثانى فتحي محمد البحيري وحصل علي مبلغ 350 جنيها، وتم توزيع هدايا  على الفائزين.
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