صندوق النقد الدولي: كورونا محتمل أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام





قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا اليوم /الأحد/" إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.