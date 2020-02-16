AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: كورونا محتمل أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا اليوم /الأحد/" إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.

وأضافت جورجيفا - في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي وفقا لشبكة (فرانس 24) - "سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %"، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.
Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر بين الأهلي والزمالك

بشرى سارة لـ فايلر قبل مواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري

طوبة فى الوجه.. تعرض حكم إلى اعتداء الجماهير فى الدوري

قذرة وبكرها.. أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

عاطل يغتصب ابنة زوجته حتى الموت بـ المرج

رسالة قاسية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة جديدة تبهر جمهورها

بـ ملابس جريئة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في أحدث ظهور

بـ هوت شورت.. شاهد.. روبي بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها