صندوق النقد الدولي: كورونا محتمل أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا اليوم /الأحد/" إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.
وأضافت جورجيفا - في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي وفقا لشبكة (فرانس 24) - "سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %"، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.