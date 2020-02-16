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أول تعليق من صاحب فوتوسيشن المانيكان: خطيبتي فسخت الخطوبة | شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:59 م
محمود الحكيم مع المانيكان
محمود الحكيم مع المانيكان
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محمد حليم قنديل
قال محمود الحكيم صاحب الفوتو سيشن مع عروسة مانيكان، إنه فى شهر أكتوبر الماضى قام بعمل فوتو سيشن خاص بالمطر كان باسم "يوميات مواطن مبلول".

وأضاف محمود الحكيم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه بعد ما قام بعمل فوتو سيشن المطر قام بإرسال الصور إلى خطيبته وغضبت من ذلك جدًا.

وتابع صاحب الفوتوسيشن، أن خطيبته عقبت بعد رؤيتها لفوتو سيشن المطر قائلة: "شكلي هيبقى إزاى قدام الناس.. وابقى قابلني لو واحدة رضيت بيك بعد كدة".

وأوضح محمود الحكيم، أن الخطوبة لم تكتمل وتم إنهاء الخطوبة، مشيرًا إلى أن حفل الزفاف كان مقرًرا يوم 14 /2، مضيفًا أنه بعد الانفصال عن خطيبته قرّر أن يصوِّر فوتو سيشن فرحه.

وأشار إلى أنه، كان يريد عمل فوتو سيشن وقال إنه لم يستطع إيجاد واحدة تصوّر معه الفوتو سيشن فى هذا الوقت الضيق، وفكر فى أنه يأتي بمانيكان ويتصوّر لكي يكون سعيدًا، معلقًا أنه شعر بالسعادة فى هذا اليوم.
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