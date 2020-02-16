عمرو دياب يعلن عن الأسعار الجديدة لحفل المنارة

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وذلك يوم 28 فبراير، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريا ضخما حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة.





وكتب عمرو عبر حسابه على "فيسبوك": "باقي أقل من ساعتين وينتهي بيع تذاكر حفلة عمرو_دياب بالسعر الخاص للـ Early bird ويبدأ بعدها البيع بالسعر العادي".





ويقدم عمرو دياب خلال الحفل، أحدث أغاني ألبومه الجديد "سهران" من بينها أغنية "عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني"، بجانب عدد من أبرز أغانية الأخرى من بينها: "قدام مرايتها"، و"أنا غير"، و"يوم تلات".





بينما قسمت التذاكر إلى 4 فئات، الفئة العادي قيمتها 450 جنيها، والفئة الثانية قيمتها 750 جنيها، أما فئة الـ VIP standing بلغت قيمتها 1500 جنيه، والفئة الأخيرة هي الـ VIP seated بـ 2500 جنيه.



