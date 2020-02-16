AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توفير 227140 جرعة لتطعيم 197510 أطفال ضد شلل الأطفال في الأقصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:14 م
تطعيم
تطعيم
Advertisements
شمس يونس
انطلقت اليوم بمحافظة الأقصر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تستهدف الصغار من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.

أوضح  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 طفلًا.

اقرأ ايضا :


كما أشار "عبد الجواد" إلى تواجد 2 مشرف مركزى من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة فى الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفى الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفًا، وعدد مشرفى الحملة بالادارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم التطعيم فى مواقع ثابتة "وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة"وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

صحة كفر الشيخ: نستهدف تطعيم 539 ألفا ضد مرض شلل الأطفال.. صور

الصحة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. ونستهدف 16.5 مليون طفل

تطعيم مليون و115 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالقليوبية

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الصحة: حجز الحالة المصابة بـ كورونا في مستشفى مخصص للعزل.. ومصر خالية من الفيروس

ترشيحاتنا

شورت ومايوه في عز البرد.. 20 إطلالة أثارت الجدل لـ نرمين الفقي

بعد خلع ملابسه في محاضرة.. رأي الطب النفسي في واقعة دكتور جامعة المنصورة

الزمالك يخطر الكاف بمواجهة الترجي على استاد القاهرة بـ 30 ألف مشجع

أول طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان

شاهد.. لحظة موت دي جي روسي شهير ونجاة زوجته بـ أحد الشواطئ

لها مفعول السحر.. تعرف على فوائد فتة العدس للرجال .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes b class الجديدة في مصر.. صور

بملابس محتشمة.. منة فضالي بإطلالة جديدة تبهر جمهورها