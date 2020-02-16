توفير 227140 جرعة لتطعيم 197510 أطفال ضد شلل الأطفال في الأقصر

انطلقت اليوم بمحافظة الأقصر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تستهدف الصغار من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.





أوضح السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن التطعيم يتم بطعم سابين ثنائى التكافؤ عن طريق نقط بالفم آمن، حيث تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 طفلًا.





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كما أشار "عبد الجواد" إلى تواجد 2 مشرف مركزى من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة فى الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفى الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفًا، وعدد مشرفى الحملة بالادارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفًا.



