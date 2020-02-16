هنتعشى إيه النهاردة.. بانية ومكرونة فرنسية والحلو كب كيك بالشيكولاتة

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".





ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

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طريقة عمل البانيه لسالى فؤاد .

طريقة عمل البانية:







طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية للشيف شربيني



* ابشري عليها الجبنة و قدميه بالهنا.





طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير كب كيك بالشيكولاتة

2 كوب دقيق

2 بيض

نصف كوب زبدة

نصف كوب لبن

نصف كوب سكر بودرة

بيكنج بودر

فانيليا

صوص الشيكولاتة

نصف كوب كاكاو

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة لبن



طريقة عمل كب كيك بالشيكولاتة

* قومي بخلط مقادير الكب كيك بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تمام أمتزاج المقادير تماما

* ضعي الخليط في ورق الكب كيك في قوالب الكب كيك تدخل الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقه



طريقة إعداد صوص الشيكولاتة

* ضعي الكاكاو مع الزبدة و السكر واللبن ويقلب على البارد ثم يرفع على النار حتى الغليان

* ضعي الكب كيك الجاهز فى صينية بعد أن يبرد ثم صبى مزيج الشيكولاتة فوقها وتقدم فور تجهيزها



مقادير بانية5 شرائح فيليه دجاجربع كوب لبن رايبملعقة صغيرة توابلملعقة كبيرة مستردةملعقة كبيرة بودرة بصلملحفلفل أسودبيضدقيقبقسماطبابريكازيتكاتشبباربيكيو صوصخس* اخلطي اللبن الرايب مع التوابل والمستردة وبودرة البصل والملح والفلفل وتبلي الدجاج بهذا الخليط* اخلطي البقسماط والملح وفلفل وبابريكا في وعاء ثم اخلطي البيض مع الفلفل الأسود في وعاء ثانى ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر* ضعي البانيه في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة* قدميها ساخنة فوق الخس مع الكاتشب والمستردة والباربيكيو صوصمقادير سلطة مكرونة فرنسيةذرة صفراءخسطماطمجبنة شيدرخيارمكرونةزيتون شرائحمايونيززيت زيتونليمونخلطريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة و ملح و فلفل و مايونيز* قطعي الخضروات مكعبات* ضيفي اليها الزيتون و الذرة الصفراء و المكرونة المسلوقة و الصوص و قلبيه جيدا* افردي اوراق الخس في طبق التقديم وضعي عليها السلطة